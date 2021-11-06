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ما حكم التأخر في توزيع التركة؟.. «الإفتاء» تجيب

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ما حكم التأخر في توزيع التركة؟.. «الإفتاء» تجيب ما حكم التأخر في توزيع التركة؟.. «الإفتاء» تجيب

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أجابت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عن حكم التأخر في توزيع التركة.

وأوضحت الدار أن التركة بعد موت المُوَرِّث حقٌّ لعموم الورثة على المشاع- ذكرهم وأنثاهم وصغيرهم وكبيرهم- فيستحق كل وارث نصيبه من التركة بعد أن يخصم منها نفقة تجهيز الميت وبعد قضاء الديون وإنفاذ الوصايا والكفارات والنذور ونحو ذلك.

وتابعت: "لا يجوز لأيٍّ من الورثة الحيلولة دون حصول باقي الورثة على أنصبائهم المقدَّرة لهم شرعًا بالحرمان أو بالتعطيل، كما لا يجوز استئثار أحدِهم بالتصرف في التركة دون باقي الورثة أو إذنهم، فمنع القسمة أو التأخير فيها بلا عذرٍ أو رضًا من الورثة محرَّم شرعًا».

واستعانت الدار بقول النبي (ص): «مَنْ فَرَّ مِنْ مِيرَاثِ وَارِثِهِ، قَطَعَ اللهُ مِيرَاثَهُ مِنَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» رواه ابن ماجه في «سننه»، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ قَطَعَ مِيرَاثًا فَرَضَهُ اللهُ، قَطَعَ اللهُ مِيرَاثَهُ مِنَ الْجَنَّةِ» رواه البيهقي في «شعب الإيمان».

المصرى اليوم

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