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تونس ومكافحة أذرع تنظيم الإخوان

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تونس ومكافحة أذرع تنظيم الإخوان تونس ومكافحة أذرع تنظيم الإخوان

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تخوض تونس معركة جديدة، لكنها هذه المرة ضد الأذرع الدينية لتنظيم الإخوان، فبعد سنوات من النشاط على الأراضي التونسية أنهت تونس التعاون مع منظمات دينية «متطرفة» تنتمي للتنظيم، وعلى رأسها ما يعرف بـ «الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين» و«مركز الإسلام والديمقراطية».

وذلك على خلفية اتهامهم بالتورط في «تغيير منظومة أفكار التونسيين» عبر تكريس «المناهج لمتشددة» والتأويلات غير المنضبطة للفكر الدين، وتورطهم في الإرهاب والعنف وإرسال التونسيين إلى بؤر التوتر، وخلق «كيانات موازية» لمؤسسات الدولة التونسية، حسبما جاء بمنصة «مداد نيوز» .

وما زال التونسيون يدفعون نحو إغلاق تلك المؤسسات بشكل تام وفتح تحقيق في أموالها وأرصدتها ومؤسسيها وإحالتهم إلى القضاء.

المصرى اليوم

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