بايدن يوقع قريبا على مشروع قانون البنية التحتية

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قال الرئيس الأمريكي جو بايدن صباح السبت إن مشروع قانون البنية التحتية الذي تبلغ قيمته تريليون دولار والذي أقره الكونجرس مساء الجمعة يمثل استثمارا «مرة واحدة في الجيل» وسيخلق ملايين الوظائف.

وأضاف بايدن أنه سيوقع مشروع القانون الذي اقترحه الحزبان الديمقراطي والجمهوري «قريبا» في حفل توقيع رسمي. وقال إن مشروع قانون البنية التحتية سيخلق وظائف «عمالية» لتحديث الطرق والجسور وتحويل نظام النقل في الولايات المتحدة.

وكان الرئيس الأمريكي السابق الجمهوري دونالد ترامب قد أعلن «أسبوع البنية التحتية» في عام 2018 لكنه لم يتمكن من إجازة مشروع القانون بعد عدة محاولات خلال فترة رئاسته.

وعزز إقرار مشروع القانون من الحزبين الرئيس بايدن بعد خسائر الانتخابات التي تكبدها حزبه الديمقراطي الأسبوع الماضي وانخفاض معدلات تأييده. وقال بايدن إن الأمريكيين «سيرون آثار هذا القانون على الأرجح في غضون من شهرين إلى ثلاثة أشهر».