أخبار عاجلة

جمارك القاهرة تضبط تهريب 10 سبائك ذهبية مع راكب -
مصر للطيران تبدأ في تسيير رحلات مجدولة مباشرة بين مدريد والأقصر -
وزيرة الثقافة ورئيس الأوبرا ينعيان مطرب الموسيقى العربية هاني عامر -
أحمد أيوب يرد على كيروش : تحملنا الكثير من الضغوط .. والمنتخب لم يخسر مع البدري -
ارتفاع ملحوظ في حالات الوفاة .. الصحة تعلن البيان اليومي لفيروس كورونا -
جمارك مطار القاهرة تضبط تهريب تلسكوب وبندقية ضغط هواء -
مصطفي بكري يرد على زكريا بطرس: «العيب على الدولة التي تأويك» -
جدول مباريات الأهلي والزمالك في الدوري المصري الممتاز 2021 - 2022 -
نائب: «طالب رابعة ابتدائي بيدرس 13 مادة بإجمالي 2049 صفحة في الترم» -
مدرب أنجولا يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي .. ويؤكد: الفريق الأحمر الأفضل في أفريقيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. غير مصنف
  3. المصرى اليوم

«ضرب أمي وعراها في الشارع».. سائق الطالبية يروي تفاصيل إضرام شقيقه النيران بجسده

Print
«ضرب أمي وعراها في الشارع».. سائق الطالبية يروي تفاصيل إضرام شقيقه النيران بجسده «ضرب أمي وعراها في الشارع».. سائق الطالبية يروي تفاصيل إضرام شقيقه النيران بجسده

اشترك لتصلك أهم الأخبار

روى سائق يُدعى «رمضان.ح»، تفاصيل إضرام أخيه «ترزي» النيران في جسده بالطالبية في الجيزة، بسبب خلاف مع زوجته.

«رمضان»، قال لـ«المصري اليوم»، إن هناك خلافات بينه وبين «أخيه» الأكبر «محمد»، بسبب زوجة «الأخير»، موضحًا أن زوجة أخيه تشجعه على ضرب والدتهما والاعتداء عليها وسبها بألفاظ نابية.

وأضاف المجني عليه- الذي أصيب بنسبة حروق تجاوزت 50% من جسده- أن زوجة أخيه في اليوم السابق للواقعة جاءت من منزل أهلها بحوزتها زجاجة «تنر».

وتابع في حزن: «يوم الواقعة، كنت قاعد على درج السلم، وإحنا كلنا ساكنين في بيت واحد، وحضرت زوجة أخي من بره وطلبت مني إفساح الطريق لها، فاستأذنت منها الجلوس دقيقة لحين الاعتدال من جلستي لإصابتي بتعب بقدمي، وخلال تلك الأثناء نادت على شقيقي (محمد)، والذي نزل من شقته بسرعة وبيده زجاجة (التنر) وسكبه على جسدي وأشعل النيران في جسدي، ولم أدري بنفسي سوى بعد دخولي المستشفى».

سائق الطالبية يروي إضرام شقيقه النيران بجسده
سائق الطالبية يروي إضرام شقيقه النيران بجسده

وأشار إلى أنه أخيه الأكبر محبوس في الوقت الحالي بعد القبض عليه، فيما هربت زوجته وتُدعى «منى» لدى منزل أهلها، بعدما خربت عليهم عيشتهم- على حد قوله.

ولفت إلى أن أخاه «محمد»، سبق وضرب والدتهما بسبب زوجته وسط الشارع، لدرجة أن جزء من ملابسها تعرى على مرأى من الناس في الشارع.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
جمارك القاهرة تضبط تهريب 10 سبائك ذهبية مع راكب

جمارك القاهرة تضبط تهريب 10 سبائك ذهبية مع راكب

مصر للطيران تبدأ في تسيير رحلات مجدولة مباشرة بين مدريد والأقصر

مصر للطيران تبدأ في تسيير رحلات مجدولة مباشرة بين مدريد والأقصر

وزيرة الثقافة ورئيس الأوبرا ينعيان مطرب الموسيقى العربية هاني عامر

وزيرة الثقافة ورئيس الأوبرا ينعيان مطرب الموسيقى العربية هاني عامر

أحمد أيوب يرد على كيروش : تحملنا الكثير من الضغوط .. والمنتخب لم يخسر مع البدري

أحمد أيوب يرد على كيروش : تحملنا الكثير من الضغوط .. والمنتخب لم يخسر مع البدري