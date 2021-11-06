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ختام فعاليات التدريب الصيفي لطلاب مشروع قمر الجامعات المصرية

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ختام فعاليات التدريب الصيفي لطلاب مشروع قمر الجامعات المصرية ختام فعاليات التدريب الصيفي لطلاب مشروع قمر الجامعات المصرية

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شهدت وكالة الفضاء المصرية حفل ختام فعاليات التدريب الصيفي لطلاب مشروع قمر الجامعات المصرية بالتنسيق والتنظيم مع جامعة بنها، وذلك بحضور الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية د. محمد القوصي ورئيس جامعة بنها-العبور د. جمال سوسة، في مقر التدريب بالجامعة.

جاء ذلك بحضور الدكتور ناصر الجيزاوى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب،وم. وسيم عيسى مدير مشروع قمر الجامعات والدكتور حازم عليوة القائم بعمل المدير الأكاديمي لمقر جامعة بنها بالعبور، وعمداء الكليات ومنسقي ومسؤولي تدريب المدرسة الصيفية، ورئيس مجلس أمناء العبور والشركات الراعية للحدث.

وقام د. قوصي بتقديم الشكر إلى خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي لموافقته على بدء تفعيل مبادرة إرسال الطلبة الدول الفضائية لاوائل المتدربين وتم ارسال عشرة طلبة حتي الآن إلى ، كما وقدم التهنئة لد. جمال سوسه لتجديد الثقة وتعيينه رئيسا لجامعة بنها، متمنيا له السداد والتوفيق في مهامه كلها.

كما أشاد الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، بالمجهود المبذول لتدريب الطلاب ضمن فعاليات التدريب الصيفي على علوم وتكنولوجيا الفضاء بمقر الجامعة في العبور والتي شارك فيها 325 طالب وطالبة بمختلف الجامعات المصرية، مقسمين إلى 49 مجموعة وتحديدًا من 30 جامعة مصرية، مؤكدا أنه يجرى حاليا إنشاء مراكز لتكنولوجيا الفضاء في الجامعات المصرية ومنها جامعة بنها بتمويل من الوكالة ودعمها بالكوادر البشرية والمعدات والأجهزة اللازمة.

وأشار القوصى، أن الطلاب النابغين في الجامعات هم الرصيد العلمي المؤهل للوكالة في حال ضمهم إلى كوادر العمل في برنامج الفضاء الوطني المصري، وأضاف أنه تم إنجاز العديد من المخرجات خلال الفترة التدريبية وبعدها، والتي نجحت في أن تغطي نواحي كثيرة في مجالات علوم وتكنولوجيا الفضاء ومحطات التشغيل والبرمجيات والدراسات الخاصة بمجال الفضاء، مشيرًا إلى النجاح في التنسيق والتعاون مع الجامعات والذي أثمر عن تصنيع أول قمر صناعي للجامعات المصرية بأيدي مصرية بالكامل والمقرر إطلاقه العام القادم.

المصرى اليوم

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