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رئيس جامعة كفرالشيخ يستقبل لجنة قطاع الآداب بالمجلس الأعلى للجامعات

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رئيس جامعة كفرالشيخ يستقبل لجنة قطاع الآداب بالمجلس الأعلى للجامعات رئيس جامعة كفرالشيخ يستقبل لجنة قطاع الآداب بالمجلس الأعلى للجامعات

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استقبل الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفرالشيخ، اليوم السبت، لجنة قطاع الآداب بالمجلس الأعلى للجامعات، لتفعيل لائحة الدراسات العليا بنظام الساعات المعتمدة بكلية الألسن.

وقال رئيس الجامعة إن اللجنة أشادت بالإمكانات المادية والبشرية المتاحة بالكلية، مشيرا إلى أن تفعيل لائحة الدراسات العليا بالكلية سيبدأ من العام الدراسي الجديد 2022/2021، وتضم أقسام مختلفة منها اللغة الأسبانية واللغة الألمانية واللغة الفرنسية واللغة الإنجليزية.

يشار إلى أن اللائحة تنص على قبول الطلاب من خريجي كليات الألسن والأداب.

المصرى اليوم

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