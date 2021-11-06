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أعلنت شركة "مصر للطيران" رحلاتها في كل دول العالم المقرر تسييرها غدا الأحد.

وأوضحت الشركة أنها تسير 85 رحلة جوية بمعدل 58 رحلة دولية إلى كل من بغداد، عمَان، دبي، الكويت، بيروت، لاجوس، ندجامينا، تونس، كازبلانكا، أبوجا، أبوظبي، لندن، دوسلدورف، مدريد، باريس، إسطنبول، جنيف، كوبنهاجن، روما، امستردام، ميونيخ، نيويورك، أثينا، برلين، بروكسل، موسكو، ميلانو، الخرطوم، الشارقة، نيروبي، عنتيبي، أديس أبابا، أسمرة، جوهانسبرج، و23 رحلة داخلية إلى شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان ومرسى علم، و4 رحلات شحن جوي تنقل جميع هذه الرحلات 8940 راكبا.