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«الأوقاف»: لن يُسمح لأي شخص بجمع تبرعات نقدية داخل المساجد

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«الأوقاف»: لن يُسمح لأي شخص بجمع تبرعات نقدية داخل المساجد «الأوقاف»: لن يُسمح لأي شخص بجمع تبرعات نقدية داخل المساجد

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علق عبدالله حسن، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، على إعطاء مهلة 10 أيام لإزالة صناديق التبرعات من المساجد.

وقال حسن، في مداخلة هاتفية مع برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن قرار وزارة الأوقاف يعمل على تعزيز عمليات الدفع غير النقدي وحوكمة عملية جمع التبرعات من المساجد في إطار خطة للتحول الرقمي.

وأضاف: «تم إصدار عدة ضوابط وحوكمة عمليات التبرعات النقدية داخل المساجد لتنظيم عمليات التبرع لضمان توجه عملية التبرع في المكان الصحيح بنسبة 100%».

وتابع: «لن يسمح لأي فرد بأن يجمع تبرعات بشكل نقدي داخل المساجد وستتم إزالة صناديق التبرعات النقدية من المساجد».

وأكمل: «صناديق النذور لها ضوابط تختلف عن صناديق التبرعات النقدية المتواجدة داخل كل المساجد».

وأضاف: «يتم استبدال صناديق التبرعات بأرقام حسابات بنكية لجمع التبرعات، وخلال الـ10 أيام المحددة يتم رفع كل صناديق التبرعات في المساجد».

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