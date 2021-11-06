بايرن ميونخ يحافظ على صدارة «البوندسليجا» بالفوز على فرايبورج

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تمكن فريق بايرن ميونخ اليوم من الفوز على نادي فرايبورج بنتيجة 2-1، في المباراة المقامة على ملعب ستاد أليانز أرينا معقل الفريق البافاري، وذلك في إطار منافسات الجولة 11 من البوندسليجا.

وأحرز جوريتسكا الهدف الأول للبايرن في الدقيقة 30، ثم سجل الهدف الثاني المتألق ليفاندوفسكي في الدقيقة 75، ليأتي من بعيد هابيرير ليقلص الفارق ويحرز الهدف الأول لفرايبورج.

يتصدر البافاري ترتيب الجدول برصيد 28 نقطة، بينما يحل فرايبورج ثالثًا برصيد 22 نقطة.

وكان تشكيل البايرن كالتالي:-

حراسة المرمى:نوير

الدفاع: زوله، أوباميكانو، لوكاس هيرنانديز، دافيز

الوسط: كيميش، غورتيزكا

الهجوم: كومان، مولر، ساني، ليفاندوفسكي