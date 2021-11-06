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التضامن الاجتماعي بكفرالشيخ تنظم دوره تدريبية في صناعة النحاس والفضة

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التضامن الاجتماعي بكفرالشيخ تنظم دوره تدريبية في صناعة النحاس والفضة التضامن الاجتماعي بكفرالشيخ تنظم دوره تدريبية في صناعة النحاس والفضة

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نظمت إدارة الأندية الثقافية بمديرية التضامن الاجتماعى، بمحافظة كفرالشيخ، دورة تدريبية على صناعة الحلي من النحاس والفضة بكلية التربية النوعية، يأتى ذلك من خلال التعاون المشترك بين مديرية التضامن وجامعة كفرالشيخ، برعاية الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، وتوجيهات اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، واشراف الدكتور عبدالرازق دسوقى، رئيس جامعة كفرالشيخ، والمحاسب السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، واشراف تنفيذى ماجده عمر، مدير إدارة الأندية الثقافية، والتى تستمر لمدة شهر بواقع يوم من كل أسبوع.

قالت ماجدة عمر، مدير إدارة الأندية الثقافية بالمديرية، إن الدورة جاءت للتدريب على بعض الأدوات التي يتم استخدامها لعمل الحلى والإكسسورات وكيفية والغرض من استخدامها، وكذلك عدد من الخامات المستخدمة كشرائح وسلوك النحاس والأحجار، كما تم شرح كيفية نشر النحاس وتشكيله.

وأشارت عمر، إلى أن التعليم الفني هو المستقبل الذي يجب على جميع الهيئات والمنظمات والشركات الاستثمار فيه لما له من أهمية ودور فعال في تطوير ورفع كفاءة الصناعة المصرية، مشيرة إلى أن الدورة التدريبية مستمرة لمدة شهر لجميع أفراد المجتمع وليس للطلاب فقط، وذلك عن طريق توفير دورات تدريبية متخصصة في صناعة الحلى، جاء ذلك بإشراف الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة بالمحافظة.

المصرى اليوم

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