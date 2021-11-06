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خالد الجندي: صناديق التبرعات في المساجد «سبوبة» وباب خلفي لتهديد أمن البلاد

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خالد الجندي: صناديق التبرعات في المساجد «سبوبة» وباب خلفي لتهديد أمن البلاد خالد الجندي: صناديق التبرعات في المساجد «سبوبة» وباب خلفي لتهديد أمن البلاد

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قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن صناديق التبرعات في المساجد «سبوبة أكل عيش» وسبب من أسباب الفساد وباب خلفي لتهديد أمن البلاد.

وأضاف الجندي، خلال برنامجه «لعلهم يفقهون» على «دي إم سي»، أن صناديق التبرعات تحولت إلى أكل أموال الناس بالباطل وتسريب أموال الفقراء وإخراج للمال عن وظيفته الرئيسية التي تحتتم مراقبة المال وجهة إنفاقه حتى لا يحدث ما لا يحمد عقباه.

وأوضح الجندي أن أعظم دقيقة في عمر الإنسان هي التي يغتنمها في طاعة الله، لافتا إلى أن أعمار أمة سيدنا النبي محمد (ص) قصيرة لكن أعمالها كثيرة.

المصرى اليوم

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