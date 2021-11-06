صحة الشرقية تناقش خطة عمل المبادرات الرئاسية وتطعيمات كورونا

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عقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، مساء اليوم، إجتماعا مع مديري الإدارات الصحية بالمحافظة، وذلك بقاعة الإجتماعات بديوان عام المديرية.

تناول الإجتماع مناقشة خطة عمل المبادرات الرئاسية المختلفة، ومؤشرات أداء عمل الفرق الطبية بها، وخطة تطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩، وكذلك.عمل الفرق الطبية الثابتة بمراكز التطعيم بالإدارات الصحية بالمحافظة، والفرق المتحركة بالعيادات المتنقلة، والمنشآت الصناعية والحكومية، ودار المناسبات، ومراكز الشباب، وغيرها، وعمل الفرق بنقاط التطعيم الموجودة بالمستشفيات.

كما ناقش وكيل الوزارة الاستعدادات الخاصة بحملة تطعيم الأطفال ضد شلل الأطفال القادمة، وخطة تطعيم طلبة الصف الثاني والرابع بالمرحلة الابتدائية، بالتطعيم الثنائي، وطلبة الصف الأول ببراعم الأطفال وبالمرحلة الإبتدائية والإعدادية والثانوية بمدارس المحافظة، بالتطعيم ضد بكتيريا الالتهاب السحائي، من خلال الفرق الطبية بالمحافظة، مشددا علي متابعة تطبيق كافة الإجراءات الوقائية بجميع مدارس المحافظة، واتباع إجراءات العزل لأي حالات مشتبه إصابتها بفيروس كورونا أو أي أمراض معدية أخري، مع توفير الخدمة الطبية والعلاجية لهم، وذلك حفاظاً علي صحة أبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات بالمحافظة.