خبيرة اجتماعية: زيادة 25% بمعدل الجريمة خلال جائحة كورونا عالميا

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت نسرين البغدادي مدير المركز القومي للبحوث الاجتماعية سابقا، إن الجريمة موجودة على مر التاريخ وفي كافة المجتمعات والشرائح الاجتماعية .

وأضافت نسرين البغدادي، في حوارها مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدى البلد»: «مع جائحة كورونا زاد معدل الجريمة على مستوى العالم بحوالي 25%».

وتابعت نسرين البغدادي: «المرأة تعتبر الأكثر تعرضا للعنف في ظل جائحة كورونا»، مضيفة: «المجتمع المصري جزء من العالم وبالتالي قد تطوله حوادث عنف وجريمة بشكل متكرر».

وأكملت نسرين البغدادي: «الإنسان كائن اجتماعي ولكنه أصبح حاليا كائن افتراضي مع ظهور السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي».

ولفتت إلى أن «التكنولوجيا الحديثة سوف تجعل الإنسان خيالي لا يعيش على أرض الواقع وغير قادر على التعامل مع الآخر بشكل اجتماعي».