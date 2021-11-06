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بحضور السفير المصري بهولندا.. افتتاح كنيسة السيدة العذراء والبابا كيرلس السادس بعد تجديدها

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بحضور السفير المصري بهولندا.. افتتاح كنيسة السيدة العذراء والبابا كيرلس السادس بعد تجديدها بحضور السفير المصري بهولندا.. افتتاح كنيسة السيدة العذراء والبابا كيرلس السادس بعد تجديدها

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احتفلت إيبارشية هولندا، اليوم السبت، بافتتاح كنيسة السيدة العذراء والبابا كيرلس السادس بمدينة لايدسخيندام الهولندية، وذلك بعد تجديدها.

بدأ اليوم بالقداس الإلهي والذي صلَّاة الأنبا أرساني أسقف الإيبارشية وحضر فيه بعد الآباء كهنة الإيبارشية إلى جانب كاهن الكنيسة القس كيرلس صليب وايضا أعضاء مجلس الكنائس المحلي وعدد من أصدقاء الكنيسة من مختلف الطوائف المسيحية في المجتمع الهولندي.

وعقب القداس الإلهي حضر إلى الكنيسة، السفير المصري بهولندا حاتم عبدالقادر لتقديم التهنئة بهذه المناسبة.

وشهد السفير مع الحضور عرضًا فنيًا قدمه كورال الكنيسة. وألقي أيضاً كلمة عبر فيها عن سعادته بدعوة الأنبا أرساني له لحضور حفل افتتاح الكنيسة، وقال إنه يحرص دائما على التواجد في المناسبات التي تخص الجالية المصرية.

كما ألقي الانبا أرساني كلمة عبر فيها عن تقديره وسعادته بافتتاح الكنيسة وقام بشكر مجموعة العمل التي اشرفت على اعمال التجديد بالكنيسة.

وقد تخلل الاحتفال فقرات من الترانيم من فرق الكورال بالكنيسة وكان يوما مبهجا ومفرحا للجميع. والجدير بالذكر أنه تم توقيع عقد شراء الكنيسة ونقل الملكية بأسم إيبارشية هولندا القبطية الارثوذكسية في شهر اكتوبر عام ٢٠١٨، وقد تمت فيها الكثير من أعمال التجديد والترميم والتوسعات، وتركيب حامل الأيقونات.

المصرى اليوم

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