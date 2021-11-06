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"مرور جدة" ينجح في مواجهة التجاوز من الأكتاف بكوبري الميناء

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طائرات درون ودوريات مرور سرية تشارك في ضبط المخالفات

تكاد ظاهرة التجاوز من الأكتاف، أن تختفي على طول كوبري الميناء بمحافظة جدة، بعد أن كانت هاجسًا يؤرق مرتادي الطريق بكوبري الميناء؛ حيث كان معدل المخالفات يرتفع في أوقات الذروة سابقًا.

وثقت "سبق" شبه انعدام مخالفة التجاوز من الأكتاف مساء أمس الجمعة، الذي يعتبر من أيام الذروة في استخدام الطريق.

ويعود الفضل وراء اختفاء هذه الظاهرة، إلى وعي مرتادي الطريق بخطر استخدام أكتاف الطريق في التجاوز، بالإضافة إلى انتشار دوريات مرور جدة على طول الطريق، ورصد المخالفات عن طريق كاميرات الدرون ودوريات المرور السرية، وضبط المخالفين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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