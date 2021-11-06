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السيتي يحسم ديربي مانشستر بثنائية في شباك اليونايتد

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السيتي يحسم ديربي مانشستر بثنائية في شباك اليونايتد السيتي يحسم ديربي مانشستر بثنائية في شباك اليونايتد

السيتي يحسم ديربي مانشستر بثنائية في شباك اليونايتد

حسم مانشستر سيتي "ديربي مدينة مانشستر"، بتغلبه على مضيفه وجاره مانشستر يونايتد، بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت على أرضية ملعب "أولد ترافورد" لحساب الجولة الـ11 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليغ".

وتقدم فريق المدرب الإسباني بيب غوارديولا مبكرًا منذ الدقيقة السابعة بواسطة النيران الصديقة، عندما سجل مدافع "الشياطين الحمر" الإيفواري إيريك بايلي هدفًا بالخطأ في شباك فريقه، قبل أن يعزز النجم البرتغالي بيرناردو سيلفا النتيجة بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الأول.

وبهذا الفوز رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 23 نقطة، وصعد إلى وصافة الترتيب متأخرًا بنقطتين عن المتصدر تشيلسي الذي يستضيف بيرنلي في الجولة ذاتها.. في المقابل تَوَقف رصيد اليونايتد عند 17 نقطة في المركز الخامس على جدول الترتيب.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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