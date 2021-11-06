إزالة 11 حالة تعدى على أراضي الدولة بمساحة 40 فدان جنوب الأقصر

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شدد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، على رؤساء المراكز والمدن بمواصلة أعمال الموجة الـ 18 لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعدم التهاون في حق أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات، على أراضي الدولة بجميع جهات الولاية.

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر برئاسة إبراهيم نصير رئيس المركز، حملة إزالة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة ومنافع الري بناحية الدير والكيمان.

وأسفرت مجهودات الحملة عن إزالة عدد ( 10 ) حالات تعدى منها عدد ( 2 ) حالة مخالفة بمساحة 40 فدان عبارة عن تسوية وتجريف على أراضي املاك دولة دون سند من القانون، وعدد ( 8 ) مخالفات عبارة عن تعدي على المجاري المائية بالبناء والتجريف بمساحة 1149م2 دون سند من القانون.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة أرمنت غرب الأقصر برئاسة العميد عبدالله عاشور، بإزالة حالة تعدي على أرض زراعية بالحفر استعدادا لعمل قواعد خرسانية على مساحة 175 متر، بناحية حوض ال 57 وتمت الإزالة في المهد على كامل المسطح واعادة الشئ لأصله.