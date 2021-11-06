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الخارجية اللبنانية تدعو رعاياها إلى مغادرة إثيوبيا «في أقرب فرصة» لحين زوال الخطر

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الخارجية اللبنانية تدعو رعاياها إلى مغادرة إثيوبيا «في أقرب فرصة» لحين زوال الخطر الخارجية اللبنانية تدعو رعاياها إلى مغادرة إثيوبيا «في أقرب فرصة» لحين زوال الخطر

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دعت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، اليوم السبت، رعاياها المتواجدين في إثيوبيا إلى مغادرة البلاد «في أقرب فرصة ممكنة»، على خلفية الاضطرابات الأمنية في أعقاب التصعيد العسكري.

وقالت الخارجية اللبنانية في بيان نشرته على حسابها بموقع «تويتر»: «تنصح وزارة الخارجية والمغتربين الرعايا اللبنانيين المتواجدين في أثيوبيا وخصوصا العائلات مغادرة البلاد في أقرب فرصة ممكنة لحين زوال الخطر الداهم وعودة الأمور إلى طبيعتها».

ودعت الخارجية في بيانها إلى الحذر لدى التجول ليلاً وتموين ما يلزمهم من غذاء ودواء للاستهلاك الشخصي عند الضرورة«.

المصرى اليوم

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