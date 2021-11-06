أخبار عاجلة

مصطفي بكري يرد على زكريا بطرس: «العيب على الدولة التي تأويك» -
جدول مباريات الأهلي والزمالك في الدوري المصري الممتاز 2021 - 2022 -
نائب: «طالب رابعة ابتدائي بيدرس 13 مادة بإجمالي 2049 صفحة في الترم» -
مدرب أنجولا يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي .. ويؤكد: الفريق الأحمر الأفضل في أفريقيا -
أستاذ علوم تربوية بجامعة عين شمس: «المدرسين مش عارفين يشرحوا منهج رابعة ابتدائي» -
وزارة الصحة : لدينا 37 مليون جرعة من كافة لقاحات كورونا -
مستشفى الكرنك التخصصى تتزين باللون الأزرق فى اليوم العالمى للسكرى -
مدرب أنجولا: فاجئنا منتخب مصر بطريقة اللعب.. والنني لعب دور البطولة -
اتحاد الإذاعات الإسلامية يدين تصريحات زكريا بطرس في حق الرسول الكريم -
«اترعبت من الاسم».. برلماني يعلق على مسرحية «المومس الفاضلة» لإلهام شاهين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. الوطن السعودية

منح الرخصة الثانية لدعم مناولة الشحن الجوي بمطار الملك عبدالعزيز

Print
منح الرخصة الثانية لدعم مناولة الشحن الجوي بمطار الملك عبدالعزيز منح الرخصة الثانية لدعم مناولة الشحن الجوي بمطار الملك عبدالعزيز
منحت الهيئة العامة للطيران المدني عقد رخصة مزود خدمة مناولة الشحن الجوي بمطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة لشركة «ساتس» العربية .

وتأتي هذه الخطوة ضمن مبادرات الهيئة لدعم الشحن الجوي وتحرير خدماته لمنح القطاع اللوجستي المرونة اللازمة لزيادة طاقته الاستيعابية تنفيذًا لاستراتيجية الطيران المدني التي تستهدف تمكين الشحن الجوي في المملكة ومضاعفة طاقته الاستيعابية إلى 4.5 ملايين طن من البضائع.

ومنحت الطيران المدني الرخصة بموجب عقد المشغل الثاني الذي جرى توقيعه في مطار الملك عبدالعزيز الدولي، حيث مثّل جانب الهيئة مدير عام الإيرادات والتشغيل التجاري سلطان السلطان، ومن جانب شركة «ساتس» المدير العام لي فون كين، بحضور الرئيس التنفيذي لشركة مطارات جدة ريان طرابزوني.

ومن المقرر أن تمضي الهيئة قدمًا في تحقيق مستهدفاتها الاستراتيجية وجذب المستثمرين العالميين، ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة في المطارات للارتقاء بقطاع الطيران وتطويره وتحقيق أفضل النتائج والإنجازات محليًا وإقليميًا ودوليًا، وأن يكون القطاع الرائد الأول في الشرق الأوسط، والاستفادة من الفرص الاستثمارية الضخمة ليكون رافدًا مهمًا في التنمية الاقتصادية، وهو ما يتماشى وينسجم مع رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة للاقتصاد الوطني، وأن تكون المملكة مركزًا لوجستيًا عالميًا يربط القارات الثلاث في مجال النقل والشحن الجوي.


الوطن السعودية

مواضيع متعلقة
السعودية تتهم «حزب الله» بعرقلة التحقيق بانفجار مرفأ بيروت وتدعو لبنان للتحرر من «هيمنته»

السعودية تتهم «حزب الله» بعرقلة التحقيق بانفجار مرفأ بيروت وتدعو لبنان للتحرر من «هيمنته»

وفد الاتحاد الآسيوي يبدأ جولاته الميدانية بالرياض للاطلاع على مرافق ملف السعودية 2027

وفد الاتحاد الآسيوي يبدأ جولاته الميدانية بالرياض للاطلاع على مرافق ملف السعودية 2027

اتحاد غرب آسيا يصدر جدول مباريات بطولة الناشئين "السعودية 2021"

اتحاد غرب آسيا يصدر جدول مباريات بطولة الناشئين "السعودية 2021"

اتحاد غرب آسيا يصدر جدول مباريات بطولة الناشئين "السعودية 2021"

اتحاد غرب آسيا يصدر جدول مباريات بطولة الناشئين "السعودية 2021"