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بالصور.. انطلاق فعالية المشي للحفاظ على القطط البرية بمشاركة 3 آلاف شخص

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نظّمتها أمانة الشرقية بالشراكة مع هيئة تطوير المنطقة

بالصور.. انطلاق فعالية رياضة المشي للحفاظ على القطط البرية بمشاركة 3 آلاف شخص

انطلقت -عصر اليوم- فعالية المشي، في الواجهة البحرية بمحافظة الخبر، التي نظّمتها أمانة المنطقة الشرقية، بالشراكة مع هيئة تطوير المنطقة الشرقية، تزامنًا مع المبادرة العالمية للحفاظ على القطط البرية؛ حيث شارك أكثر من ٣٠٠٠ مشارك من مختلف الأعمار من مواطنين ومقيمين.

وتهدف الفعالية لرفع الوعي بأهمية الحفاظ على القطط البرية المعرضة للانقراض، من خلال تشجيع أفراد المجتمع لممارسة رياضة المشي في الهواء الطلق؛ حيث تساهم هذه الفعالية في استشعار فوائد الرياضة الخارجية وأهميتها على الصحة البدنية والنفسية.

وتتمثل المبادرة العالمية في المشي لمسافة 7 كيلومترات، والتي تتولاها مؤسسة "كاتموسفير"، التي تُعنى بحماية 40 فصيلة من القطط البرية المعرضة للانقراض وتسعى للحفاظ عليها في بيئتها الطبيعية.

واستشعارًا من أمانة المنطقة الشرقية في نشر ثقافة الوعي بين أفراد المجتمع للحفاظ على هذه القطط البرية وهي "اليغور، الفهد، نمر الثلج، النمر، الأسد، الببر، أسد الجبال"؛ فقد حرصت على تنظيم هذه الفعالية لرفع درجة الوعي لدى أفراد المجتمع في المحافظة عليها.

وشارك في الفعالية، رئيسُ هيئة تطوير المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد المطلق، ووكيل الأمين للخدمات المهندس زياد بن محمد مغربل، ووكيل الأمين المساعد للبلديات محمد بن عبدالعزيز الصفيان، ورئيس بلدية محافظة الخبر المهندس مشعل الحربي، ومدير عام المشاركة المجتمعية الأستاذة نجد الدوسري.

يُذكر أن الفعالية صاحَبَها معرضٌ مصاحب مباشر لرسم النمور السبعة، قام بتنفيذه مجموعة من الفنانين والفنانات، لاقى استحسان الجميع، كما شارك الهلال الأحمر بركن توعوي تثقيفي.

بالصور.. انطلاق فعالية رياضة المشي للحفاظ على القطط البرية بمشاركة 3 آلاف شخص

بالصور.. انطلاق فعالية رياضة المشي للحفاظ على القطط البرية بمشاركة 3 آلاف شخص

بالصور.. انطلاق فعالية رياضة المشي للحفاظ على القطط البرية بمشاركة 3 آلاف شخص

بالصور.. انطلاق فعالية رياضة المشي للحفاظ على القطط البرية بمشاركة 3 آلاف شخص

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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