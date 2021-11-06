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سيدات يد الأهلي يفوز على الطيران في بطولة الدوري

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سيدات يد الأهلي يفوز على الطيران في بطولة الدوري سيدات يد الأهلي يفوز على الطيران في بطولة الدوري

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حقق الفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادي الأهلي الفوز على نظيره فريق الطيران بنتيجة 33-25، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت، على صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة، ضمن منافسات بطولة الدوري.

وقدم الفريق عرضًا قويًّا خلال المباراة، التي شهدت ندية بين الفريقين، لكن خبرات لاعبات الأهلي حسمت اللقاء لصالح الفريق.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الأهلي على الطيران بنتيجة 15-12، وتواصل تفوق الفريق في الشوط الثاني لينجح في حسم اللقاء لصالحه بنتيجة 33-25.

وعقب المباراة، أبدى يحيى يوسف المدير الفني لفريق سيدات يد الأهلي، سعادته بالفوز على الطيران، مشيرًا إلى أن الفريق قدم أداءً مميزًا أمام فريق قوي وصاحب خبرات كبيرة.

وأضاف أن الفريق يقدم مستوى مميزًا ويلعب بروح عالية، مؤكدًا أنه يقدر رغبة جميع لاعبات الأهلي في المشاركة خلال المباريات، وهو الأمر الذي ينعكس بشكل إيجابي على مستوى الفريق، ويساعد على مواصلة العروض القوية وتحقيق الانتصارات.

وأكد يوسف أن فريق سيدات يد الأهلي يسعى لتكرار سيناريو الموسم الماضي، والتتويج بكل الألقاب هذا الموسم.

المصرى اليوم

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