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أهلي ٢٠٠٨يتعادل مع إنبي سلبيًا في بطولة منطقة القاهرة

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أهلي ٢٠٠٨يتعادل مع إنبي سلبيًا في بطولة منطقة القاهرة أهلي ٢٠٠٨يتعادل مع إنبي سلبيًا في بطولة منطقة القاهرة

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تعادل فريق البراعم لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٨ مع ضيفه إنبي، سلبيًّا، في المباراة التي أقيمت اليوم السبت بين الفريقين على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن الجولة الرابعة من بطولة دوري منطقة القاهرة.

بدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: يوسف صنديد.

الدفاع: كريم تامر- عمر كمال- حمزة الدجوي- مهند أيمن.

الوسط: عمر العدوي- مروان محمد- شلبي يوسف- يوسف علاء- محمد صبري.

الهجوم: زياد أيوب.

بهذا التعادل رفع «أهلي ٢٠٠٨» رصيده إلى ١٠ نقاط، ليظل في صدارة الترتيب، وجمع الفريق نقاطه من الفوز في ٣ مباريات، والتعادل في مباراة واحدة، حيث فاز على السكة الحديد بخمسة أهداف مقابل هدف في الجولة الأولى، وعلى مستقبل وطن بثمانية أهداف نظيفة في الجولة الثانية، وعلى الجديدة بثلاثية نظيفة، وتعادل مع إنبي سلبيًّا، مسجلًا ١٦ هدفًا مقابل هدف واحد في مرماه.

ومن المقرر أن يلعب «أهلي ٢٠٠٨» المباراة المقبلة خارج ملعبه، أمام وادي دجلة، ضمن الجولة الخامسة.

ويضم الجهاز الفني لفريق الأهلي مواليد ٢٠٠٨ كلا من أحمد صديق مديرًا فنيًّا، وأحمد يونس مدربًا عامًّا، وسمير جميل مدربًا لحراس المرمى، وأحمد فؤاد إداريًّا.

المصرى اليوم

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