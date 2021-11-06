الأهلى يشارك بلاعبتين في بطولة الأمل بالأردن لتنس الطاولة

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أعلن فتحي عبده، رئيس قطاع الناشئين لتنس الطاولة بالنادي الأهلي، عن مشاركة مديحة مصطفى الملاح وملك طارق قدري، لاعبتي النادي تحت 13 عامًا، في بطولة الأمل «hopes»، التي ستقام في الأردن، خلال الفترة من 8 إلى 14 ديسمبر القادم.

وقال فتحي عبده إن الاتحاد الدولي لتنس الطاولة اختار مديحة الملاح وملك طارق، للمشاركة في البطولة، مع مدربهما عبد السلام مطاوع، الذي سيشرف على تدريباتهما خلال المشاركة في البطولة. وأضاف أن مدربة النادي الأهلي بسنت عثمان ستوجد ضمن فريق المدربين المشرفين على بطولة الأمل «hopes»، وهي تعمل أيضًا مدربة لمنتخب إفريقيا لتنس الطاولة.

وأشار رئيس قطاع الناشئين لتنس الطاولة بالنادي إلى أن بطولة الأمل «hopes»، التي تنطلق في الأردن، هي النسخة الثانية، وتم إطلاقها من الاتحاد الدولي، لاكتشاف المزيد من المواهب الشابة الجديدة، في مختلف دول العالم.

وأوضح عبده أن البطولة تشهد منافسة قوية بين 40 لاعبًا ولاعبة على مستوى العالم، ويهدف الاتحاد الدولي إلى زيادة الاحتكاك بين اللاعبين، والحرص الدائم على تطوير لعبة تنس الطاولة.