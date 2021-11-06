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أكد السفير الإثيوبي لدى ​روسيا​ أليمايهو تيغين أرغاو، حول معلومات استيلاء مقاتلي «​الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي​»، أن العاصمة الإثيوبية ​أديس أبابا​، «ليست محاصرة من أي قوى، هذه أنباء كاذبة من دول غربية»، مشيرًا إلى أن وسائل إعلام تيجراي قامت بنشرها.

ولفت إلى أن «تصرفات الجماعات المناهضة للحكومة، التي عقد ممثلوها مؤتمرًا صحفيًا في واشنطن أمس الجمعة، عديمة الجدوى وعاجزة، هذه الاتفاقية لتشكيل تحالف لمحاربة الحكومة المركزية، في إثيوبيا، خطط لها أعداء البلاد ولن تبصر النور»، معلنًا أن «الحكومة الإثيوبية المنتخبة ديمقراطيًا، ملتزمة بضمان السلام والاستقرار في البلاد، والإثيوبيون مستعدون للدفاع عن بلادهم».

أعلنت الشرطة الإثيوبية اليوم السبت نشر عدد من عناصرها في شوارع أديس أبابا بعد علمها بمخطط يستهدف العاصمة أديس أبابا.

وقالت السلطات إنه تم توقيف عدد من المشتبه بهم بحوزتهم قنابل يدوية وأسلحة كانوا يخططون لترويع العاصمة.

وذكر مفوض شرطة أديس أبابا، غيتو أرغاو دبلا، أن المشتبهين الموقوفين متورطون في التخطيط لترويع العاصمة وكانوا يتلقون تعليمات من «جبهة تحرير تيجراي» التي تصنفها الحكومة إرهابية، وبحوزتهم قنابل يدوية وألغام أرضية وأسلحة كلاشينكوف.

وأضاف أنه تم ضبط زي عسكري لعدد من القوات النظامية مع المشتبهين، فضلا عن أموال من دول مختلفة وبطاقات هوية مزورة لتنفيذ المخططات الإرهابية.

وأعلنت شرطة مدينة «دري داوا» شرقي البلاد عن تمكنها من توقيف 208 من المشتبهين وبحوزتهم أسلحة كانوا بصدد تنفيذ مخطط إرهابي.