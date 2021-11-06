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الإسماعيلي يهزم الأهلى بهدفين فى بطولة الجمهورية

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الإسماعيلي يهزم الأهلى بهدفين فى بطولة الجمهورية الإسماعيلي يهزم الأهلى بهدفين فى بطولة الجمهورية

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فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٥ خسر أمام ضيفه الإسماعيلي، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بين الفريقين، اليوم السبت، على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن الجولة الخامسة من بطولة الجمهورية.

بدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: حازم جمال.

الدفاع: يوسف جمال- عبدالله بستانجي- معتز محمد- طارق فوزي.

الوسط: أحمد وحيد- محمد محمود «الوحش»- فارس خالد- أحمد عزت- يوسف عفيفي.

الهجوم: أحمد فكري.

وفي الشوط الثاني شارك عمرو خالد بدلًا من فارس خالد، وسيف الطيب بدلًا من الوحش، ويحيى أحمد بدلًا من يوسف عفيفي.

بهذه النتيجة توقف رصيد «أهلي ٢٠٠٥» عند ٨ نقاط، من الفوز في مباراتين والتعادل في مباراتين، والخسارة في مباراة واحدة، حيث فاز الفريق على الشرقية للدخان بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في لقاء الجولة الأولى من الموسم، ثم تعادل مع غزل المحلة بدون أهداف، ومع إنبي بهدف لمثله، وفاز على المقاولون بهدف دون مقابل، قبل أن يخسر أمام الإسماعيلي بهدف دون رد، مسجلًا ٥ أهداف مقابل ٣ أهداف في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق ٢٠٠٥ بالأهلي شريف عبدالفضيل مديرًا فنيًّا، وإسحق أول مدربًا مساعدًا، وبهاء جمال مدربًا لحراس المرمى، وعبدالله سمير مخطط أحمال، وعلاء مأمون طبيب الفريق، وعماد عبدالهادي إداري الفريق، وعبدالحميد حسين أخصائي التدليك.

المصرى اليوم

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