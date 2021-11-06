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أليجري يعلن تشكيل يوفنتوس أمام فيورنتينا

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أليجري يعلن تشكيل يوفنتوس أمام فيورنتينا أليجري يعلن تشكيل يوفنتوس أمام فيورنتينا

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أعلن ماسيمليانو أليجري مدرب فريق يوفنتوس، عن تشكيل فريقه الذي يخوض به مباراة اليوم أمام فيورنتينا، على ملعب أليانز ستاديوم معقل يوفنتوس، في الجولة 12 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ويأتي فريق يوفنتوس في المركز الـ 10 برصيد 15 نقطة، بينما يحتل فيورنتينا المركز 7 برصيد 18 نقطة.

وجاء التشكيل كالأتي:-

في حراسة المرمى: بيرين

خط الدفاع: دانيلو- ماتياس دي ليخت- جيورجيو كيليني- أليكس ساندرو

خط الوسط: ويستون ماكيني- مانويل لوكاتيلي- أدريان رابيو

خط الهجوم: فيدريكو كييزا- باولو ديبالا- ألفارو موراتا

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