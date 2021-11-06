جهاز حماية المستهلك يصدر عددًا من النصائح بمناسبة عروض «البلاك فرايداي»

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أصدر جهاز حماية المستهلك عددا من النصائح للمواطنين عند شرائهم للمنتجات بمناسبة الخصومات التي تطلقها المتاجر والمنصات الاليكترونية على المنتجات بمناسبة البلاك فرايداي.

وقال جهاز حماية المستهلك إنه يجب على المواطنين التأكد من طبيعة السلعة وصفاتها وتاريخ الإنتاج والصلاحية وجهة المنشأ.

مع التأكد من السعر قبل وبعد الخصم للتأكد من وجود عروض حقيقية من عدمه.

ويجب أيضا الحرص على طلب فاتورة الشراء خلال فترة العروض وأثناء استلام المنتج أيضا.

والتأكد من تطبيق سياسة الاستبدال والإسترجاع أثناء فترة العروض والتخفيضات.

ومقارنة السعر في أكثر من منصة للمُفاضلة في السعر والجودة .

ومراجعة البيانات الخاصة بالسلعة ومواصفاتها قبل إتمام عملية الشراء.

عدم الإفصاح عن بيانات بطاقة الائتمان خارج منصة الشراء مثل الهاتف أو البريد الإليكتروني.

وطالب جهاز حماية المستهلك المستهلكين بالالتزام بالحصول على حقوقهم والتأني أثناء المفاضلة بين السلع والمنتجات والتأكد من جدية العروض والتخفيضات مناشدا التجار والموردين بضرورة الالتزام بالقانون وجدية العرض المقدم للمواطن والالتزام بالإعلان عن الأسعار وأن يكون السعر شاملا، مع تطبيق سياسة الإستبدال والاسترجاع المنصوص عليها في القانون.