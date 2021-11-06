زيادة في السياحة الروسية للغردقة.. والمطار يستقبل 110 رحلة دولية في 24 ساعة

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت جداول التشغيل للرحلات السياحية لمطار الغردقة الدولي عن زيادة كبيرة في الرحلات الجوية القادمة من روسيا مع بداية الموسم السياحي الشتوي، حيث سجل المطار رقما قياسيا من الرحلات اليوم السبت، وصلت نحو ١١٠ رحلة دولية معظمها من الرحلات الروسية المنتظمة، ووصل عدد السائحين نحو ٢٠ ألف سائح من جنسيات مختلفة.

كما يستقبل مطار مرسى علم الدولى، بداية من السبت وحتي نهاية الأسبوع 80 رحلة طيران دولية وداخلية مختلفة قادمة من المطارات العالمية المختلفة، تقل على متنها أكثر من 15 ألف راكب.

وكشفت جداول رحلات الطيران الأسبوعية لمطار مرسى علم الدولي، أنه من المقرر أن يستقبل المطار 18 رحلة من ألمانيا وزيادة في رحلات السياحة الإيطالية إلى 6 رحلات والتشيكية 10 رحلات، كما يستقبل المطار 13 رحلة من بولندا و20 رحلة من أوكرانيا و3 رحلات من سويسرا ورحلة من المجر وأخرى من بيلا روسيا ورحلتين من فرنسا واثنين من مالدوفا.

وتشهد الاشغالات السياحية بفنادق الغردقة ومرسي علم ارتفاعا كبيرا ووجود فنادق كاملة التشغيل من فئة الخمس نجوم وشهدت مدينة الغردقة افبالا على المشاركة في الرحلات البحرية باللنشات وزيارة جزيرة الجفتون والمحميات الطبيعية ومناطق العوص والأنشطة للبحرية وزيارة الجزر البحرية .

وانطلق نحو ٢٠٠ لنش سياحي تقل الاف السائحين في الرحلات البحرية لقضاء يوم كامل في مناطق الغواص وشواطئ الجزر البحرية.

كما انطلقت نحو ١٠٠ حافلة سياحية تقل السائحين في رحلات التفويج السياحي اليوم الواحد لزيارة المناطق السياحية والاثرية بالاقصر حيث يزور الاقصر في هذة الرحلات نحو ٢٥ %من السائحين الذين يأتون للغردقة.