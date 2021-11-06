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إزالة وإيقاف 8 حالات تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بمركزي سمالوط ومغاغة

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إزالة وإيقاف 8 حالات تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بمركزي سمالوط ومغاغة إزالة وإيقاف 8 حالات تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بمركزي سمالوط ومغاغة

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أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بدء تنفيذ المرحلة الثالثة من الموجة 18 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، وذلك في إطار تنفيذ تكليفات السيد الرئيس عبدالفتاح ، رئيس الجمهورية، بعدم التهاون في حق أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات، على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة.

وشدد المحافظ، على أن التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية خط أحمر لن يتم التهاون فيه ولن يتم التراجع عن استرداد حق الدولة، مشيراً إلى أنه من أولويات المرحلة الثالثة من الموجة الـ 18 هي الإزالة الفورية لكافة التعديات على مجرى النيل والترع والمصارف المائية، والأراضي الزراعية، بجميع مراكز ومدن المحافظة.

من جانبها، أزالت الوحدات المحلية لمراكز (سمالوط – مغاغة)، كافة أشكال التعديات بالبناء والزراعة على أملاك الدولة، حيث تم إزالة وإيقاف 4 حالات تعد بالبناء على الأراضي الزراعية بمركز سمالوط، منها ازالة حالة صب أعمدة خرسانية بحي شمال المركز، وإيقاف أعمال بناء دور ارضي بقرية اسطال، كما تم إيقاف أعمال بناء على الأراضي الزراعية بقرية البيهو، بالإضافة لإزالة حالة تعد بالبناء على الأراضي الزراعية بقرية شوشة.

كما أوقفت الوحدة المحلية لمركز مغاغة، 3 حالات تشوين مواد بناء للقيام بأعمال البناء بدون ترخيص، بالإضافة لإزالة حالة تعد بالبناء في المهد.

المصرى اليوم

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