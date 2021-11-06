أخبار عاجلة

مصطفي بكري يرد على زكريا بطرس: «العيب على الدولة التي تأويك» -
جدول مباريات الأهلي والزمالك في الدوري المصري الممتاز 2021 - 2022 -
نائب: «طالب رابعة ابتدائي بيدرس 13 مادة بإجمالي 2049 صفحة في الترم» -
مدرب أنجولا يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي .. ويؤكد: الفريق الأحمر الأفضل في أفريقيا -
أستاذ علوم تربوية بجامعة عين شمس: «المدرسين مش عارفين يشرحوا منهج رابعة ابتدائي» -
وزارة الصحة : لدينا 37 مليون جرعة من كافة لقاحات كورونا -
مستشفى الكرنك التخصصى تتزين باللون الأزرق فى اليوم العالمى للسكرى -
مدرب أنجولا: فاجئنا منتخب مصر بطريقة اللعب.. والنني لعب دور البطولة -
اتحاد الإذاعات الإسلامية يدين تصريحات زكريا بطرس في حق الرسول الكريم -
«اترعبت من الاسم».. برلماني يعلق على مسرحية «المومس الفاضلة» لإلهام شاهين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. المصرى اليوم

«رويترز»: الجيش السوداني يشدد القيود على حمدوك مع تعثر المفاوضات

Print
«رويترز»: الجيش السوداني يشدد القيود على حمدوك مع تعثر المفاوضات «رويترز»: الجيش السوداني يشدد القيود على حمدوك مع تعثر المفاوضات

اشترك لتصلك أهم الأخبار

ذكرت وكالة «رويترز»، السبت، أن المفاوضات في السودان بشأن ترتيب تقاسم السلطة في البلاد تعثرت، وبالتزامن مع ذلك، شددت قوات الجيش الإجراءات حول منزل رئيس الوزراء عبدالله حمدوك.

وأوضحت الوكالة نقلا عن مصدرين في حكومة حمدوك أن المفاوضات من أجل حل للأزمة في السودان وصلت إلى «طريق شبه مسدود» بعد رفض الجيش العودة لمسار الانتقال الديمقراطي.

ولم يصدر حتى الآن بيان رسمي سواء من الجيش أو حكومة حمدوك. وذكر المصدران أن الجيش شدد الإجراءات الأمنية على منزل حمدوك في الخرطوم ويقيد أكثر اتصالاته.

وتأتي هذه التطورات بعد حديث مقرب من حمدوك، الجمعة عن إحراز تقدم في المفاوضات مع قادة الجيش.

وتضغط الولايات المتحدة والأمم المتحدة للتوصل إلى حل ينهي الأزمة التي تشهدها البلاد منذ أكتوبر الماضي، بعدما حل الجيش مجلسي السيادة والوزراء وأعلن حالة الطوارئ.

كما قال مكتب قائد الجيش السوداني، عبدالفتاح البرهان، إنه اتفق مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في اتصال هاتفي، على الحاجة إلى الإسراع بتشكيل حكومة.

وبدوره، دعا تجمع المهنيين السودانيين إلى يومين من الإضرابات على مستوى البلاد بدءا من الأحد.

وتعهد تجمع المهنيين السودانيين بمواصلة الاحتجاج حتى تشكيل حكومة مدنية كاملة، لقيادة العملية الانتقالية التي بدأت في أعقاب سقوط نظام البشير عام 2019.

ويرى هذا التجمع أن المبادرات الدولية لتقاسم السلطة من جديد في السودان من شأنها إعادة إنتاج وتفاقم أزمة البلاد.

لكن المجتمع الدولي يرى أن الجهود الحالية مهمة لإيجاد مخرج من الأزمة، التي تهدد بمزيد من زعزعة الاستقرار في منطقة القرن الإفريقي المضطربة بالفعل.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مصطفي بكري يرد على زكريا بطرس: «العيب على الدولة التي تأويك»

مصطفي بكري يرد على زكريا بطرس: «العيب على الدولة التي تأويك»

جدول مباريات الأهلي والزمالك في الدوري المصري الممتاز 2021 - 2022

جدول مباريات الأهلي والزمالك في الدوري المصري الممتاز 2021 - 2022

نائب: «طالب رابعة ابتدائي بيدرس 13 مادة بإجمالي 2049 صفحة في الترم»

نائب: «طالب رابعة ابتدائي بيدرس 13 مادة بإجمالي 2049 صفحة في الترم»

مدرب أنجولا يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي .. ويؤكد: الفريق الأحمر الأفضل في أفريقيا

مدرب أنجولا يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي .. ويؤكد: الفريق الأحمر الأفضل في أفريقيا