توقيع الكشف الطبي على 2217 مواطنا خلال قوافل طبية بأسوان

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تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أعمال القوافل الطبية للكشف والعلاج المجاني للمواطنين بقريتي الرقبة بمركز دراو، وعمرو بن العاص بوادى الصعايدة بمركز إدفو، مؤكداً على أن تنظيم هذه القوافل يأتى ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى «حياة كريمة» لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.

ومن جانبه، أوضح الدكتور إيهاب حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان بأن أعمال القافلة الطبية إستمرت على مدار يومين داخل هذه القرى حيث نجحت في إجراء الكشف الطبي لـ 2217 مواطن ومواطنة، لافتاً إلى أن القافلة ضمت عدة خدمات علاجية للمواطنين بعدد من التخصصات المختلفة، بالإضافة لعمل التحاليل الطبية، وعقد ندوات توعية للأهالى بإشراف من الدكتور طارق صبح منسق القوافل العلاجية المتنقلة بالمديرية.