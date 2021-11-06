أخبار عاجلة

مصطفي بكري يرد على زكريا بطرس: «العيب على الدولة التي تأويك» -
جدول مباريات الأهلي والزمالك في الدوري المصري الممتاز 2021 - 2022 -
نائب: «طالب رابعة ابتدائي بيدرس 13 مادة بإجمالي 2049 صفحة في الترم» -
مدرب أنجولا يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي .. ويؤكد: الفريق الأحمر الأفضل في أفريقيا -
أستاذ علوم تربوية بجامعة عين شمس: «المدرسين مش عارفين يشرحوا منهج رابعة ابتدائي» -
وزارة الصحة : لدينا 37 مليون جرعة من كافة لقاحات كورونا -
مستشفى الكرنك التخصصى تتزين باللون الأزرق فى اليوم العالمى للسكرى -
مدرب أنجولا: فاجئنا منتخب مصر بطريقة اللعب.. والنني لعب دور البطولة -
اتحاد الإذاعات الإسلامية يدين تصريحات زكريا بطرس في حق الرسول الكريم -
«اترعبت من الاسم».. برلماني يعلق على مسرحية «المومس الفاضلة» لإلهام شاهين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

توقيع الكشف الطبي على 2217 مواطنا خلال قوافل طبية بأسوان

Print
توقيع الكشف الطبي على 2217 مواطنا خلال قوافل طبية بأسوان توقيع الكشف الطبي على 2217 مواطنا خلال قوافل طبية بأسوان

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أعمال القوافل الطبية للكشف والعلاج المجاني للمواطنين بقريتي الرقبة بمركز دراو، وعمرو بن العاص بوادى الصعايدة بمركز إدفو، مؤكداً على أن تنظيم هذه القوافل يأتى ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى «حياة كريمة» لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.

ومن جانبه، أوضح الدكتور إيهاب حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان بأن أعمال القافلة الطبية إستمرت على مدار يومين داخل هذه القرى حيث نجحت في إجراء الكشف الطبي لـ 2217 مواطن ومواطنة، لافتاً إلى أن القافلة ضمت عدة خدمات علاجية للمواطنين بعدد من التخصصات المختلفة، بالإضافة لعمل التحاليل الطبية، وعقد ندوات توعية للأهالى بإشراف من الدكتور طارق صبح منسق القوافل العلاجية المتنقلة بالمديرية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مصطفي بكري يرد على زكريا بطرس: «العيب على الدولة التي تأويك»

مصطفي بكري يرد على زكريا بطرس: «العيب على الدولة التي تأويك»

جدول مباريات الأهلي والزمالك في الدوري المصري الممتاز 2021 - 2022

جدول مباريات الأهلي والزمالك في الدوري المصري الممتاز 2021 - 2022

نائب: «طالب رابعة ابتدائي بيدرس 13 مادة بإجمالي 2049 صفحة في الترم»

نائب: «طالب رابعة ابتدائي بيدرس 13 مادة بإجمالي 2049 صفحة في الترم»

مدرب أنجولا يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي .. ويؤكد: الفريق الأحمر الأفضل في أفريقيا

مدرب أنجولا يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي .. ويؤكد: الفريق الأحمر الأفضل في أفريقيا