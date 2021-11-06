رحلة ترفيهية بالغواصة لمرضى الأورام و الغسيل الكلوى بمستشفى الغردقة العام

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نظمت إدارة الخدمة الاجتماعية بمديرية الصحة بالبحرالأحمر، بإشراف جمال مصطفى، يوم ترفيهي مجانا لمرضى الأورام ومرضى الفشل الكلوي بالغواصة البحرية لمشاهدة الشعاب المرجاتية والكائنات البحرية والاسماك الملونة.

رافق الرحلة فرقة المزمار البلدي وذلك للدعم النفسي لعدد 22 مريضا أورام فشل الكلوي بمستشفى الغردقة العام ورافقهم 22 مرافق وتمريض قسم الأورام.

وأكد الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحرالأحمر، أن تنظيم تلك الرحلات يأتي في إطار رفع الروح المعنوية للمرضى بالمحافظة، وتخفيف المرض عليهم، وذلك في ضوء المشاركة المجتمعية التي تنتهجها المديرية.