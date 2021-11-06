«تنظيم الكهرباء» يقدم نصيحة عاجلة للمواطنين لخفض قيمة الفواتير

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

يشكو الكثير من المواطنين من ارتفاع قيمة فواتير الكهرباء خلال فصل الشتاء بسبب زيادة استخدام سخانات المياه.

وأصدر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بيانا أوضح خلاله مميزات استخدام السخان الشمسي، والتي يمكن للمواطنين اتباعها لترشيد استهلاك الكهرباء.

"تنظيم الكهرباء" ينصح المواطنين بالاعتماد على السخانات الشمسية لخفض فاتورة الكهرباء

وجاءت مميزات السخانات الشمسية كالتالي:

1- توفر المياه الساخنة ليلا ونهارا حتى عند انقطاع الكهرباء.

2- أطول عمرا من السخانات التقليدية وأقل أعطالا.

3- تقلل نسبة التلوث التي تسببها السخانات الأخرى.

4- تتميز بالكفاءة العالية لامتصاص وتخزين الحرارة.

5- تتميز بسرعة وسهولة التركيب والصيانة.

6- توفر في استهلاك الكهرباء.

7- تحقق الأمان بتجنب مخاطر الحرائق والاختناقات الناجمة عن استخدام سخانات الغاز والكهرباء.

8- تحافظ على الشكل الداخلي بالمطابخ والحمامات وتوفير المساحات الداخلية.

9- يمكن استخدام سخان واحد لعدد من الوحدات (حمامات ومطابخ)؛ لأكثر من شقة.

10- توجد سعات مختلفة لسخانات الطاقة الشمسية تناسب جميع الاحتياجات والاستخدامات.