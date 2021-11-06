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رئيس «الأسقفية» يشارك في افتتاح المركز البطريركي للحوار بين الأديان (صور)

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رئيس «الأسقفية» يشارك في افتتاح المركز البطريركي للحوار بين الأديان (صور) رئيس «الأسقفية» يشارك في افتتاح المركز البطريركي للحوار بين الأديان (صور)

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شارك اليوم دكتور سامى فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية بمصر وشمال إفريقيا والقرن الإفريقى، فى افتتاح المركز البطريركى للدراسات والحوار بين الأديان بدير مارجرجس للروم الأرثوذكس بمصر القديمة، فى ضيافة الأنبا ثيؤدوروس الثانى بطريرك الروم الأرثوذكس.

من جانبه، أكد رئيس الأساقفة على عمق العلاقة التي تجمع الكنيسة الأسقفية بكنيسة الروم الأرثوذكس، مشيدًا بتوجه الكنيسة لافتتاح مركز للدراسات والحوار بين الأديان معتبرًا أياه خطوة لإثراء هذا المجال.

وأشار رئيس الأساقفة إلى أن الكنيسة الأسقفية تعتزم افتتاح مركز المطران منير حنا للدراسات الإسلامية المسيحية مؤكدًا إن اهتمام الكنائس المصرية بهذا المجال يعزز العلاقات الإسلامية المسيحية.

يخدم المركز البطريركي الذي افتتح اليوم قضية الحوار بين الأديان بالإضافة لخدمة مجلس كنائس الشرق الأوسط ومجلس كنائس .

المصرى اليوم

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