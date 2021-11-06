«اقتصادية قناة السويس» تعرض الفرص الاستثمارية ورؤية 2030 بمعرض «TransMEA2021»

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تشارك المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في الدورة الرابعة من معرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجيستيات والتحول للنقل الأخضر «TransMEA2021» والذي تنظمه وزارة النقل في الفترة من 7 إلى 10 تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي تحت شعار «الطريق إلى 2030».

وأعلن المكتب الإعلامي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في بيان السبت، أن الهيئة تشارك بجناح يتضمن الجديد في تطوير الموانئ التابعة ورؤيتها فيما يتم تنفيذه حالياً ليتناسب ويحقق رؤية مصر 2030 في قطاع النقل الذكي واللوجيستيات، كما تعرض المنطقة مشروعاتها في صناعات مستلزمات السكك الحديدية والمناطق اللوجستية والصناعات المستهدف توطينها في المناطق والموانئ والتي تحقق استراتيجية الهيئة ما يرفع تصنيفها ضمن مصاف المناطق الاقتصادية العالمية.

وقال البيان إن مشاركة الهيئة في هذا المعرض الهام هي فرصة حيوية لتبادل الخبرات والتعرف على مستجدات قطاع النقل الذكي وكذلك التجارب الناجحة حول العالم ومواكبة آخر التطورات في مجال اللوجستيات، وذلك في إطار تبنى الدولة المصرية استراتيجية تطوير الموانئ البحرية وتعزيز خدمات القيمة المضافة.

وأشار البيان إلى مشاركة الهيئة في جلستين منفصلتين عن الموانئ الذكية والآليات التي تسير على نهجها المنطقة الاقتصادية لجعل موانئها تواكب آخر تطورات الميكنة الإلكترونية في أعمال التداول وإجراءات الشحن والجمارك إلكترونياً، فضلاً عن اتباع الموانئ التابعة للمنطقة منظومة موحدة في العمل، كما تعرض الجلسة الأخرى للمنطقة روية الهيئة واتساقها مع رؤية مصر 2030 وتحقيق استراتيجية الدولة المصرية في التنمية الاقتصادية.