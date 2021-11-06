متعب: بكيت بحرقة في 3 مواقف

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كشف عماد متعب نجم النادي الأهلي الأسبق، عن عدد المرات التي بكي فيها، والمواقف الصعبة التي مر بها خلال مشواره الكروي.

وقال متعب في تصريحات تليفزيونية: «حتى الأن بكيت في 3 مواقف بحرقة، لكن لدي طبع أني لا أبكي أمام أحد مهما كان الموقف ويمكن أنهار بعد الموقف بفترة».

وأضاف :«الموقف الأول الذي بكيت فيه كان بعد وفاة اثنين من أقرب أصدقائي هما محمد عبدالوهاب وأحمد وحيد والأثنين – الله يرحمهم – توفوا في 48 ساعة، الموقف الثاني بعد حادث ستاد بورسعيد اللي كان صعب جدًا».

وتابع :«الموقف الثالث اللي تأثرت جدا بعده كان هتاف جماهير الأهلي بإسمي وخاصة في المواقف التي كانوا يفعلون ذلك لمساندتي ودعمي عشان كده أنا دايما بقول إن جمهور الأهلي له الفضل الأول بعد ربنا في اللي وصلت له كلاعب.