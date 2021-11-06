بوسكيتس يحرز الهدف الثاني لبرشلونة في سيلتا فيجو

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سجل بوسكيتس قائد برشلونة، الهدف الثاني لفريقه، في المباراة التي يخوضها امام سيلتا فيجو في عقر دارهم في الجولة الـ 12 من لاليجا.

وجاء الهدف في الدقيقة 18، من تسديدة صاروخية بالقدم اليمنى، لتسكن شمال الحارس ديتورو.

ويحتل فريق برشلونة المركز التاسع برصيد 16 نقطة، بينما يأتي سيلتا فيجو في المركز 16 برصيد 11 نقطة .

يذكر أن هذا الهدف هو الأول للاعب الوسط الإسباني سيرجيو بوستكتس مع برشلونة هذا الموسم.

ويأتي تشكيل برشلونة كالتالي:-

حراسة المرمى: تير شتيجن

الدفاع: أوسكار جارسيا، إريك جارسيا، لينجليه، ألبا

الوسط: جونزاليس، بوسكيتس، فرينكي دي يونج

الهجوم: جافي، أنسو فاتي، ديباي