موسكو: ضرب المهاجرين عى حدود كرواتيا يظهر «معايير حقوق الإنسان» في أوروبا

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استنكرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، مشاهد الاعتداء بالضرب على المهاجرين على حدود كرواتيا، وتهكمت قائلة: تظهر بوضوح كيفية تطبيق «المعايير العالية لحقوق الإنسان» في أوروبا.

وأضافت زاخاروفا: «منذ وقت ليس ببعيد، نشرت وسائل إعلام ألمانية تحقيقا مروعا ومقاطع فيديو من حدود الاتحاد الأوروبي.. وتبين هذه المواد بوضوح كيف يجري ترجمة (معايير حقوق الإنسان العالية) والمتفقة بشكل كامل مع القيم الأوروبية في الممارسة العملية، عندما يتعرض مهاجرون من جنوب آسيا للضرب بالهراوات على يد رجال أقوياء البنية يرتدون زيا خاصا بدون شارات».

وأشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي خصص 532 مليون يورو لدول جنوب شرق أوروبا من أجل ما يسمى حماية الحدود، مضيفا: «من الواضح أن جزءا من هذا المبلغ ذهب لتمويل هذه الفرق».

وتابعت: «الكفاح اللاإنساني ضد تسلل المهاجرين إلى الاتحاد الأوروبي من خلال طردهم وتمويل ممارسات تدنس كل مبادئ حقوق الإنسان يوازيه إدخال آلاف اللاجئين من أفغانستان إلى أوروبا بطريقة ليست قانونية فحسب بل ورسمية»، وفقا لروسيا اليوم.