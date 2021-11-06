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8 ورش فنية في ثاني أيام الملتقى الثقافي الثامن لشباب أهل

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8 ورش فنية في ثاني أيام الملتقى الثقافي الثامن لشباب أهل مصر 8 ورش فنية في ثاني أيام الملتقى الثقافي الثامن لشباب أهل

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استكمالا لفاعليات الملتقى الثامن لشباب أهل والذي يتم تحت رعاية الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة والإدارة المركزية للدراسات والبحوث بقيادة الدكتور حنان موسي، وتنظيم الإدارة العامة لثقافة الشباب والعمال برئاسة أحمد يسري مدير عام الإدارة وذلك بقصر ثقافة دمياط الجديدة في الفترة من ٥ إلى ١٢ نوفمبر الجاري.

بدأت فعاليات اليوم الثاني للملتقى صباح اليوم السبت بتقسيم الشباب المشارك في الملتقي من مختلف المحافظات على الورش الفنية المقرر تنفيذها على مدار أيام الملتقي، والتي يبلغ عددها 8 ورش فنية، مابين ورش حرف بيئية (مشغولات جلدية – أركت نحاس- أشغال النسيج المستحدث – ديكوباج- الطرق على النحاس – خيامية)، وورشة أدبية في مجال الإلقاء والشعر وورش مسرحية في مجال الدراما.

أمتلئت أجواء الورش بالحماس والسعادة من قبل الشباب المشارك وخاصة مع أرتداءهم تيشيرتات مخصصة لهم ومطبوع عليها شعار الملتقي، وتعرفوا في كل ورشة فنية على الخامات المخصصة لكل ورشة.

أنتج الشباب خلال الورش قطع فنية مختلفة الحجم حيث بدأ الشباب بإنتاج قطع صغيرة في بداية الورش وأنتجوا قطع أخرى كبيرة في نهاية الورش.

وفي نهاية الورش عبر الشباب عن سعادتهم واستحسانهم للعمل في مثل هذه الورش الابداعية المختلفة.

المصرى اليوم

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