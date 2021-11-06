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استهداف منزل برلماني عراقي بقنبلة يدوية بسبب الانتخابات

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استهداف منزل برلماني عراقي بقنبلة يدوية بسبب الانتخابات استهداف منزل برلماني عراقي بقنبلة يدوية بسبب الانتخابات

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استهدف مجهولون منزل المرشح الفائز في الانتخابات العراقية، ناظم الشبلي، في قضاء غماس التابع لمحافظة الديوانية وسط البلاد، بقنبلة يدوية وفقا لوكالة «شفق نيوز» العراقية، التي ذكرت أن هناك أضرارا مادية لحقت بالمنزل وبسيارة الشبلي.

ويعد هذا الحادث الثاني الذي يستهدف فيه مرشحا مستقلا فاز بالانتخابات، حيث أصيبت عائلة المرشح عن محافظة بابل ياسر الحسيني، بحالة تسمم غذائي نتيجة تناولهم طعاما أهداه لهم مجهولون، وأدى ذلك إلى وفاة طفل صغير للحسيني، فضلا عن تسمم جميع أفراد أسرته.

والشبلي مرشح مستقل ومؤخرا أبدى رغبة كبيرة بالانضمام إلى الكتلة الشعبية المستقلة التي أعلن عن تشكيلها مؤخرا من قبل مرشحين مستقلين فازوا بالانتخابات«.

وأجريت الانتخابات العراقية المبكرة في 10 أكتوبر الماضي لكن نتائجها لم تلق قبولاً من قبل بعض الكتل التي لم تحقق تمثيلاً، كما في البرلمان السابق

المصرى اليوم

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