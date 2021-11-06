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أمريكا تسحب دبلوماسيييها غير الأساسيين من إثيوبيا

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أمريكا تسحب دبلوماسيييها غير الأساسيين من إثيوبيا أمريكا تسحب دبلوماسيييها غير الأساسيين من إثيوبيا

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أصدرت الإدارة الأمريكية قرارا بسحب طاقمها الدبلوماسي غير الأساسي من إثيوبيا، بسبب تصعيد النزاع المتواصل، كما فرضت السفارة الحظر على رحلات موظفيها إلى خارج العاصمة أديس أبابا.

وحثت وزارة الخارجية الأمريكية رعاياها المتواجدين في إثيوبيا حاليا بمغادرة البلاد بالاستعانة برحلات الطيران المتوفرة، محذرة من أن سفارة واشنطن من غير المرجح أن تكون قادرة على مساعدتهم في مغادرة البلاد حال تعليق حركة الملاحة الجوية.

وذكرت أن السفر إلى إثيوبيا يعد أمرا غير آمن في الوقت الحالي، نظرا للنزاع المتواصل وحصول «اضطرابات مدنية وأعمال عنف عرقي دون سابق التحذير»، ولفتت إلى أن الوضع قد يستمر في التفاقم ما يهدد بحدوث انقطاعات في سلاسل الإمداد والاتصالات واضطرابات في حركة السفر.

ودعت الوزارة المواطنين الأمريكيين الذين ينوون البقاء في البلاد إلى التأكد من أنهم يملكون ما يكفي من الاحتياطيات الغذائية في ملجأ آمن، وفقا لروسيا اليوم.

المصرى اليوم

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