أول دولة في العالم تفرض التطعيم الإجباري للأطفال ضد كورونا.. تعرف عليها

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أمرت السلطات في كوستاريكا بالتطعيم الإجباري للأطفال ضد فيروس كورونا لتكون بذلك أول دولة في العالم تطبق القرار.

ووقعت الدولة صفقة مع شركة «فايزر» للحصول على جرعات لبدء تطعيم جميع الأطفال دون سن 12 عاما اعتبارا من مارس 2022.

ووافقت الهيئات التنظيمية الصحية الأمريكية فى وقت سابق على لقاح فايزر «للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عاما.

ويقول المسؤولون إن أكثر من 70% ممن تتراوح أعمارهم بين 12 و19 عاما قد تلقوا الآن جرعة واحدة على الأقل من اللقاح في البلاد وفقا لـ «بي بي سي».