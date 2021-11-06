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قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، برئاسة المستشار خالد الشباسي، السبت، استمرار حبس «م ع إ ع» فني تبريد وتكييف، 45 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة سكب مادة سريعة الاشتعال «بنزين» على شقيقه المدعو «ح ع إ» وإشعال النيران فيه بعد معاتبة المجني عليه له على سرقة الجيران وتعاطيه المواد المخدرة والتحرش بزوجته وبناته والتعدي عليهم بالضرب.

وألقت مديرية أمن القليوبية القبض على عاطل سكب مادة سريعة الاشتعال على شقيقه إثر قيام الأخير بتعنيفه على تعاطيه للمخدرات وسرقة الجيران والتحرش بزوجته وبناته والتعدي عليهم بالضرب، ما أدى إلى وفاة شقيقه متأثرا بإصابته بحروق بجميع أنحاء الجسد بنسبة 90%.

توصلت التحريات إلى أن المتهم كان يقضي عقوبة الحبس بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة، وفور خروجه من السجن استضافه شقيقه بمنزله بغرفة بالطابق الأخير، إلا أن المتهم بدأ في ممارسة النشاط الإجرامي من جديد فسرق الجيران وتعاطى المواد المخدرة، بالإضافة إلى التحرش بزوجة شقيقه وبناتها والتعدي عليهم بالضرب، وعندما عاتبه شقيقه المجني عليه أحضر مادة سريعة الاشتعال «بنزين» ولدى صعود شقيقه له سكبه عليه وأشعل النيران فيه، وتم نقله مصابا للمستشفى لإسعافه إلا أنه فارق الحياة متأثرا بإصابتة وتحرر محضر بالواقعة.