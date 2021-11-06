★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصيب 7 مصابين بإصابات متفرقة بالجسم تنوعت ما بين كسور وكدمات وسحجات، إثر تعرضهم لحادث إنقلاب سيارة ميكروباص بطريق مصر الإسماعيلية الصحراوى.

كانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغا بوقوع حادث إنقلاب سيارة ميكروباص بطريق مصر الإسماعيلية الصحراوى ناحية المركز الطبي العالمي تجاه القاهرة أسفل كوبرى المشاه، وأسفر الحادث عن إصابة ٧ بإصابات متفرقة بالجسم.

جري الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل 5 مصابين إلى مستشفى بلبيس المركزي، ومصابين إثنين إلى مستشفى التأمين الصحي بالعاشر من، لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

تم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لتولي التحقيقات ، وتم تسير الحركة المرورية أمام حركة المركبات.