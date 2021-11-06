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قرار من المحكمة ضد مدير أعمال هيفاء وهبي بتهمة النصب عليها

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قرار من المحكمة ضد مدير أعمال هيفاء وهبي بتهمة النصب عليها قرار من المحكمة ضد مدير أعمال هيفاء وهبي بتهمة النصب عليها

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أيدت محكمة جنح مستأنف قصر النيل في القاهرة، حبس محمد وزيري، مدير أعمال الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي سابقا، 3 سنوات واجبة النفاذ، في اتهامه بخيانة الأمانة.

وقال دفاع الفنانة هيفاء وهبي، إنه بهذا الحكم فإن مجموع الأحكام التي صدرت ضد وزيري بتهمة خيانة الأمانة والنصب على موكلته، وصلت إلى السجن 8 سنوات.

كانت محكمة جنح الشيخ زايد، قد قضت في فبراير الماضي، بمعاقبة محمد وزيري، مدير أعمال الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، بالحبس 5 سنوات عن تهمتي التبديد والنصب عليها في 63 مليون جنيه.

وقال ياسر قنطوش، محامي هيفاء وهبي، إنه بعد رفض محكمة أسرة قصر النيل دعوى إثبات زواج محمد وزيري من هيفاء وهبي فإنه يعتزم رفع دعوى تشهير وتعويض بمبلغ مالي كبير بسبب الإضرار بسمعة الفنانة الكبيرة.

وأوضح أن النيابة العامة بالشيخ زايد تسلمت تحريات مباحث الأموال العامة النهائية في البلاغ المقدم من هيفاء ضد مدير أعمالها بالاستيلاء على 63 مليون جنيه، وأمرت النيابة العامة بحبس مدير أعمالها 4 أيام على ذمة التحريات بالواقعة، وجدد له قاضي المعارضات 15 يومًا ثم تمت إحالته إلى المحاكمة.

المصرى اليوم

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