بلماضى يختار 25 لاعبًا لمعسكر الجزائر إستعدادًا لمواجهتي جيبوتى وبوركينا فاسو

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أعلن جمال بلماضي، مدرب المنتخب الجزائري، اليوم السبت، عن قائمة تضم 25 لاعبا تحسبا لخوض مباراتي الجولتين الخامسة والسادسة، من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم «قطر 2022».

ويواجه منتخب المحاربين جيبوتي يوم الجمعة 12 نوفمبر الجاري بالقاهرة، قبل أن يستقبل منتخب بوركينافاسو على ملعب مصطفى تشاكر يوم 16 من ذات الشهر. وشهدت قائمة المحاربين عودة مصطفى زغبة حارس نادي ضمك السعودي، ومهدي تاهرات مدافع الغرافة القطري، ورضا حلايمية لاعب بيرتشوت البلجيكي، إلى جانب فريد بولاية صانع ألعاب نادي ميتز الفرنسي. فيما عرفت قائمة بلماضي استبعاد اللاعب حسين بن عيادة مدافع الإفريقي التونسي، وهشام بوداوي متوسط ميدان نادي نيس الفرنسي، ومحمد فارس مدافع نادي جنوى الإيطالي. وجاءت القائمة على النحو الآتي:

حراسة المرمى: رايس وهاب مبولحي، أليكسندر أوكيدجة، مصطفى زغبة. الدفاع: مهدي تاهرات، أيوب عبداللاوي، يوسف عطال، جمال الدين بن العمري، عيسى ماندي، محمد توبة، عبدالقادر بدران، رضا حلايمية، رامي بن سبعيني.

في خط الوسط: إسماعيل بن ناصر، آدم زرقان، رامز زروقي، سفيان فيغولي، هاريس بلقبلة، فريد بولاية.

الهجوم: إسلام سليماني، سعيد بن رحمة، بغداد بونجاح، رياض محرز، آدم وناس، يوسف بلايلي، محمد الأمين عمورة.