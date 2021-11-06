دفع الفواتير وتقديم الشكاوي.. «الكهرباء» تطلق تطبيق إليكتروني جديد لإنجاز خدماتها إلكترونيا

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أوضح مصدر مسؤول بالشركة القابضة لكهرباء مصر أنه تم تصميم تطبيق جديد تحت اسم «خدمات الكهرباء الذكية» للتيسير على المواطنين في إنجاز جميع خدمات الكهرباء إلكترونيا في سهولة ويسر عبر الهاتف المحمول ودون النزول من المنزل.

وأشار المصدر إلى أن تطبيق الخدمات الذكية للكهرباء تم تصميمه ليتوافق ويتكامل مع كافة الخدمات الإلكترونية الأخرى المقدمة للمواطنين والتى تمكنه من التقديم على الخدمات الخاصة به إلكترونيا وذلك من خلال منظومة رقمية متكاملة ومؤمنة تعتمد على تطبييق معايير الإستخدام الفعال التي يحتاجها المواطن وتقديم خدمات الدفع الالكتروني للمواطنين في سهولة ويسر.

وأضاف المصدر أن التطبيق يتيح التكامل مع مقدمى خدمات المدفوعات الإلكترونية والأنظمة البنكية حيث تتيح للمواطنين القدرة على متابعة حاله تقديم الخدمات الخاصة بهم في أي وقت وفى أي مكان دون الحاجة للذهاب إلى مراكز الخدمة التابعة لشركات توزيع الكهرباء، مشيرا إلى أن التطبيق يتميز بانه يتكامل مع كافة الأنظمة وبين قاعدة البيانات الموحدة للعملاء وتتيح متابعة حالة وفاعلية قنوات الاتصال وتقديم الخدمة وفقا للمعايير المحددة وكذلك اتاحة نظام الاشعارات للتعامل مع المشكلات الفنية التي قد تواجه نقاط التحصيل للتعامل معها وتقديم الدعم الفني.

وأضاف المصدر أن التطبيق يقدم نفس خدمات المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء التي يوجد بها 20 خدمة تم تفعيل 11 خدمة منهم وهم:

- شهادة بيانات

يمكن من خلال هذه الخدمة الحصول على شهادة بيانات تفيد ان المشترك متعاقد مع شركة التوزيع.

- دفع الفواتير

ويمكنك من خلال هذه الخدمة الاستعلام ودفع الفواتير الخاصه بك (الخدمة مفعلة في شركتي شمال القاهرة والقناة فقط)

- تحويل طلبات الممارسة إلى عدادات كودية

ويتم من خلال هذه الخدمة تركيب عداد كودي للمواطنين الذين يستمدون تيار كهربائي بصورة غير قانونية لمحاسبتهم على استهلاكهم بدقة.

- تركيب عداد بدل فاقد

وتتيح هذه الخدمة تركيب عداد جديد بدلا من العداد المفقود.

- تسجيل بيانات عداد بالحساب

وتتيح هذه الخدمة طلب المنتفع إضافة عداد إلى حسابه على المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء.

- فحص العداد

يمكنك من خلال هذه الخدمة طلب فحص العداد الخاص بك

- توصيل تيار كهربائي.

- تركيب عداد قانوني لأول مرة

ومن خلال تلك الخدمة يتم طلب المشترك تركيب عداد جديد بالوحدة لاول مرة (العقار به وصلة ارضية)

- توصيل تيار كهربي للمباني السكنية

وتتيح تلك الخدمة توصيل التيار الكهربائي للمباني السكنية الصادر لها موافقة من الحي المختص على التوصيل.

- الشكاوي

وتتيح تلك الخدمة الابلاغ عن الأعطال والشكاوي

- توصيل التيار الكهربائي للمنشآت الاستثمارية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة

-خدمة الاستفسارات والمقترحات

وتتيح تلك الخدمة الرد على الاستفسارات والمقترحات.

وفي نفس السياق أوضح المصدر ان باقي الخدمات سيتم تفعيلها خلال الفترة المقبلة وعددهم تسع خدمات وهم :

- شهادة بيانات استهلاك خلال فترة

وستتيح تلك الخدمة بعد تفعيلها طلب المشترك الحصول على شهادة تفيد استهلاكه خلال فترة.

-تسجيل قراءة العداد

وستتيح تلك الخدمة بعد تفعيلها تسجيل قراءة العداد.

- تركيب عداد بدل تالف

وستتيح تلك الخدمة بعد تفعيلها تقديم طلب لتركيب عداد جديد بدلا من العداد التالف.

- تغيير اسم صاحب العداد

وستتيح تلك الخدمة بعد تفعيلها تغيير اسم الشخص المتعاقد على عداد الكهرباء.

- طلب رفع عداد

وستتيح تلك الخدمة بعد تفعيلها تقديم طلب لرفع عداد المشترك وانهاء التعاقد.

- استبدال عداد بقدرة اكبر

وستتيح تلك الخدمة بعد تفعيلها تقديم طلب المنتفع تركيب عداد بقدرة اكبر يتناسب مع زيادة الاحمال عن القدرة المتعاقد عليها.

-جدولة مديونية على اقساط شهرية

وستتيح تلك الخدمة تقديم طلب خاص بتقسيط المديونية على اقساط شهرية عن المديونية المستحقة وليس تراكم الاستهلاك.

-تعديل توصيلة

وستتيح تلك الخدمة بعد تفعيلها تقديم طلب المنتفع تعديل توصيلة كهرباء خاصة به.

-توصيل تيار مؤقت

وستتيح تلك الخدمة بعد تفعيلها تقديم طلب لتوصل تيار كهربائي مؤقت.

وأضاف المصدر أنه للحصول على التطبيق يمكن ذلك من خلال الدخول على المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء من خلال هذا الرابط :

https://eservices.eehc.gov.eg/

حيث ستظهر لك رسالة تفيد الاستمرار في المتصفح أو الانتقال إلى التطبيق كما يمكن تحميل التطبيق من خلال هذا الرابط:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fixedmea.eehc.