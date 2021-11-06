تنفيذ 40 قرار إزالة للتعديات على أراضي الدولة بحاجر إدفو

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واصلت محافظة أسوان من خلال حملات إزالة التعديات المتتالية ضرباتها لأصحاب التعديات ومافيا الأراضي للحفاظ على أراضي الدولة من كافة أشكال التعدي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، حملة إزالة التعديات بقرية حاجر إدفو والتي إستهدفت تنفيذ 40 قرار إزالة بمساحة 17 ألف و588 م2 وذلك وسط مشاركة من قيادات الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو، بالإضافة إلى الأجهزة الأمنية.

وأكد عطية على إستمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات لإسترداد حق الدولة والشعب في أراضيه سواء كانت زراعية أو مبانى أو على مجارى مائية وذلك بالتنسيق مع مديرية أمن أسوان بقيادة اللواء هشام سليم، لافتاً إلى أن ذلك يتوازى مع المتابعة المستمرة لإزالة أي تعدى في المهد، والعمل على إيقاف البناء المخالف بشكل فورى للحفاظ على أراضى الدولة وتأكيد هيبتها وردع المخالفين.