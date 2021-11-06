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لجان «الشيوخ» تناقش «أوضاع الأطباء» وأزمة الأسمدة والاستثمار الرياضي

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لجان «الشيوخ» تناقش «أوضاع الأطباء» وأزمة الأسمدة والاستثمار الرياضي لجان «الشيوخ» تناقش «أوضاع الأطباء» وأزمة الأسمدة والاستثمار الرياضي

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تعقد اللجان النوعية بمجلس الشيوخ، عدة اجتماعات خلال الأسبوع الجارى تزامنا مع انعقاد الجلسات العامة للمجلس. حيث تعقد لجنة الصحة والسكان، اجتماعا لمناقشة ملف تحسين اوضاع الأطباء وكذلك دراسة القوانين واللوائح المنظمة لعمل الأطباء.

كما تعقد لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اجتماعا لمناقشة أهمية ومخاطر الأمن السيبراني من خلال العرض التقديمي المقدم من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. كما تعقد لجنة الزراعه والري والموارد المائية برئاسة النائب عبدالسلام الجبلي اجتماعا لدراسة ومناقشة أزمة الأسمدة الزراعية في .

وتشهد لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة مناقشة موضوع الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد فريد، بخصوص إعادة تنظيم المجلس الاعلي للنظافة، وكذلك مناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد رمضان سيد بشأن إنشاء بنك الكوادر البشرية والشبابية.

وتناقش لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام، الاقتراح برغبة المقدم من النائبة هيام فاروق عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بشأن استكمال المرحلة الثالثة والرابعه من أعمال إنشاء متحف الاتوني بمحافظة المنيا. كما تناقش خطة وزارة الثقافة في ضوء رؤية مصر ٢٠٣٠ بحضور الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة.

وتعقد لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة اجتماعا لاستعراض خطة عمل وزارة الصناعة والتجارة بحضور الدكتورة نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة.

وتعقد لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ برئاسة النائب خالد سعيد اجتماعا غدا لمناقشة ودراسة حول حالة قطاع النقل والخدمات اللوجستية في مصر بواقع اجتماعين يوميا.

وتناقش لجنة الشباب والرياضة فرص وتحديات الاستثمار في القطاع الرياضي، كما تستمر لجنة الشباب والرياضة في مناقشة نتائج الاجتماع المشترك مع لجنة الدفاع والأمن القومي الخاص بموضوع الوعي والانتماء الوطني.

المصرى اليوم

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