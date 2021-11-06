من هو كوسكال بابا صاحب الصور الأكثر تداولا على السوشيال ميديا؟

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على مدار الفترة الماضية تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع صورًا متعددة لشخص ذو شكل مميز وتعبيرات كوميدية للتعبير عن مواقف معينة بشكل ساخر، إنه كوسكال بابا.

نال كوسكال بابا شهرة واسعة على السوشيال ميديا، وامتدت شهرته حتى أصبحت صورته ملصق أساسي يتبادله المستخدمون عبر تطبيق واتساب للرد على محادثاتهم، رغم أنه عدم معرفة معلومات كافية عنه على الأقل بالنسبة للبعض، إذ يكفيهم فقط تداول الصور المعبر لذلك الشخص خفيف الظل.

من هو كوسكال بابا؟

اسمه بكتاش أوغلو واشتهر باسم كوسكال بابا، وهو بلوجر تركي من مواليد عام 1975 ويبلغ من العمر 46 عاما، بمدينة طرابزون التي تقع على الساحل الشمالي لتركيا.

ولد البلوجر التركي بمرض وراثي نادر يؤثر على عملية النمو، ما تسبب في قصر قامته ومظهره المميز الذي يعد سبب رئيسي في الشهرة التي نالها، وهو يقيم مع عمه حيث توفى والديه.

على الرغم من مرضه إلا أنه كان شغوفا بلعبة الملاكمة واستطاع أن يكون ملاكمًا، وكثيرًا ما يتباهى بفوزه ببطولة الملاكمة التركية للناشئين لمدة ثلاث سنوات على التوالي، لكنه لم يستمر واعتزل الملاكمة عام 2010.

كوسكال بابا

بداية الشهرة

عام 2015 بدأ كوسكال بابا في اقتحام عالم السوشيال ميديا، بنشر مقاطع فيديو طريفة يرصد من خلالها تفاصيل يومه، وسرعان ما تفاعل معه المتابعون وأصبح لديه ملايين المتابعين من بلاد مختلفة تشمل بلده الأم والعالم العربي وأسيا وأوروبا.

وكانت بداية شهرته الحقيقية عام 2016 حين نشر فيديو، ظهر خلاله وهو يهاجم رجلًا أكبر منه من حيث الحجم في الشارع، وحينها نال الفيديو مشاهدات عديدة وصلت لأكثر من 6 مليون مشاهدة، ومن وقتها عرف بالرجل الأكثر تعصبًا إذ أنه سريع الغضب ويعبر عن ذلك بطريقة كوميدية.

والآن لديه أكثر من 2 مليون متابع على حسابه بموقع انستجرام، وأكثر من مليون ونصف متابع على موقع تيك توك، وأكثر من مليون متابع على موقع يوتيوب، وحصل على الدرع الذهبي من اليوتيوب بعد تخطي قناته المليون متابع.

وخلال العام الماضي أهدى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لكوسكال بابا سيارة حمراء تعمل بالبطارية، بعد أن علم أنه يحب السيارات.

كوسكال بابا